Ледяхов: Уровень Первой лиги — третий дивизион Испании

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов оценил уровень Первой лиги в сравнении с испанскими турнирами.

«Это не Сегунда, это скорее Сегунда B, третья по силе лига Испании. Сегунда — очень приличная по качеству лига. У нас в общем просел чемпионат и в РПЛ, соответственно, и Первая лига далеко не ушла. Подбор футболистов достаточно невысокий», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также Ледяхов рассказал, что «Алания» ответственно подошла к организационной части нынешнего сезона, поскольку у клуба была грамотная логистика, чего не хватало некоторым коллективам.

Напомним, что по итогам прошедшей кампании Первой лиги «Алания» заняла третью строчку, однако, из-за проблем с лицензированием, клуб не был допущен к участию в стыковых матчах.