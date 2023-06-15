Газизов — о работе в махачкалинском «Динамо»: «Дам комментарии на следующей неделе»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о своей возможной работе в махачкалинском «Динамо».

Ранее президент «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил о намерении пригласить Газизова в махачкалинский клуб.

«Я сказал, что дам комментарии на следующей неделе. Сейчас говорить об этом не совсем правильно, так как я нахожусь в «Уфе», — цитирует Газизова «Чемпионат».

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице и вылетела во Вторую лигу. «Динамо», в свою очередь, расположилось на восьмой строчке, набрав 46 очков в 34 проведённых встречах.