Ледяхов: «Алания» дала бы бой командам Премьер-лиги»

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов оценил перспективы владикавказского клуба в Премьер-лиге в случае выхода в элитный дивизион.

«Я тренер команды, должен сказать, что предполагать — это не располагать. Я думаю, что у «Алании» очень сильный характер и мы все-таки дали бы бой командам Премьер-лиги», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также Ледяхов рассказал, что футболисты клуба расстроились из-за новостей о недопуске к участию в стыковых матчах, однако, по словам тренера, игроки повели себя профессионально, не подав вида.

Напомним, что «Алания» заняла третье место по итогам сезона Первой лиги, однако столкнулась с отказом в получении лицензии РФС-1, из-за чего клуб не смог выступить в стыковых матчах.

