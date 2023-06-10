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Первая лига

Ледяхов: «Алания» дала бы бой командам Премьер-лиги»

10 Июня 2023 • 17:53 Комментировать
Динамо Махачкала
1:2
Алания
окончен

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов оценил перспективы владикавказского клуба в Премьер-лиге в случае выхода в элитный дивизион.

«Я тренер команды, должен сказать, что предполагать — это не располагать. Я думаю, что у «Алании» очень сильный характер и мы все-таки дали бы бой командам Премьер-лиги», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также Ледяхов рассказал, что футболисты клуба расстроились из-за новостей о недопуске к участию в стыковых матчах, однако, по словам тренера, игроки повели себя профессионально, не подав вида.

Напомним, что «Алания» заняла третье место по итогам сезона Первой лиги, однако столкнулась с отказом в получении лицензии РФС-1, из-за чего клуб не смог выступить в стыковых матчах.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Игорь Ледяхов
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