В ульяновской «Волге» отреагировали на вылет во Вторую лигу

Михаил Наволкин, директор ульяновского футбольного клуба «Волга» кратко прокомментировал официальный вылет своей команды во Вторую лигу. Напомним, что Первую лигу «Волга» покинула после домашнего проигранного матча столичной «Родине» (0:1) в рамках 33 тура первенства.

«Вопросов финансирования не возникает, движемся как движемся. Определим наши цели и задачи в конце сезона, предпосылок, что что-то будет плохо – не вижу», - рассказал Наволкин «Матч ТВ».

В Первой лиге волжане, напомним, провели всего один сезон. На данный момент у команды 17-е, предпоследнее место и 29 набранных очков. Всего в рамках первенства команде удалось одержать лишь шесть побед – это наихудший результат лиги на данный момент.

«Родина» отправила «Волгу» во Вторую лигу