«Родина» отправила «Волгу» во Вторую лигу

«Волга» имела призрачные шансы на спасение от вылета из Первой лиги до начала предпоследнего матча сезона с «Родиной». Гол Ивана Тимошенко уже на первой минуте стал победным для гостей. У соперника Билал Билалов не реализовал пенальти.

Команда из Ульяновска проиграла 0:1 и становится второй после «Краснодара-2» командой, покидающей Первую лигу.