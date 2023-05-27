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Первая лига

«Родина» отправила «Волгу» во Вторую лигу

27 Мая 2023 • 18:58 Комментировать
Волга Ульяновск
0:1
Родина Москва
окончен

«Волга» имела призрачные шансы на спасение от вылета из Первой лиги до начала предпоследнего матча сезона с «Родиной». Гол Ивана Тимошенко уже на первой минуте стал победным для гостей. У соперника Билал Билалов не реализовал пенальти.

Команда из Ульяновска проиграла 0:1 и становится второй после «Краснодара-2» командой, покидающей Первую лигу.

Протокол игры  
Волга Ульяновск0:1Родина Москва
  1'Тимошенко Иван (0:1)
Климович АндрейАбазов АстемирДанилкин ЕгорКутин Денис  45' 46' (Кирсанов Никита ( 46') Дашаев АсланВоронин ЕвгенийМахмутов РусланПаскин Герман  7'Кубышкин Илья  60' 66' (Аллеф де Андраде ( 66') Морозов Кирилл 46' (Магомадов Чингиз ( 46') Билалов Билал 82' (Соломаха Валерий ( 82')
Запасные: Рахманов ДмитрийКамлашев ДаниилМарухин ВладимирХабибуллин АйдарСтефен ГодфриМорозов СемёнМаксименков Илья
Айдаров СергейВоропаев АртёмКризан МитяПлиев Заурбек  49'Юдинцев Георгий 90' (Клещенко Александр ( 90') Дмитриев ОлегФищенко РусланГордюшенко Астемир 90' (Колесниченко Кирилл ( 90') Калмыков Амур 78' (Камышев Илья ( 78') Андреев Игорь 71' (Куль Руслан ( 71'  73') Тимошенко Иван 90' (Данилин Максим Алексеевич ( 90')
Запасные: Аликин ПавелСангаре ДэвидМартовой Даниил
27 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Волга Ульяновск Родина Москва
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