«Родина» отправила «Волгу» во Вторую лигу

«Волга» имела призрачные шансы на спасение от вылета из Первой лиги до начала предпоследнего матча сезона с «Родиной». Гол Ивана Тимошенко уже на первой минуте стал победным для гостей. У соперника Билал Билалов не реализовал пенальти.
Команда из Ульяновска проиграла 0:1 и становится второй после «Краснодара-2» командой, покидающей Первую лигу.
Протокол игры
|1'Тимошенко Иван (0:1)
Климович Андрей•Абазов Астемир•Данилкин Егор•Кутин Денис 45'46' (Кирсанов Никита (46') •Дашаев Аслан•Воронин Евгений•Махмутов Руслан•Паскин Герман• 7'Кубышкин Илья 60'66' (Аллеф де Андраде (66') •Морозов Кирилл46' (Магомадов Чингиз (46') •Билалов Билал82' (Соломаха Валерий (82')
Айдаров Сергей•Воропаев Артём•Кризан Митя•Плиев Заурбек• 49'Юдинцев Георгий90' (Клещенко Александр (90') •Дмитриев Олег•Фищенко Руслан•Гордюшенко Астемир90' (Колесниченко Кирилл (90') •Калмыков Амур78' (Камышев Илья (78') •Андреев Игорь71' (Куль Руслан (71') • 73'Тимошенко Иван90' (Данилин Максим Алексеевич (90')
Запасные: Аликин Павел•Сангаре Дэвид•Мартовой Даниил
27 мая.
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