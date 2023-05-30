Вылетевшая из Первой лиги «Волга» рассталась с главным тренером

Главный тренер ульяновской «Волги» Сергей Жуков и его тренерский штаб завершат сотрудничество с вылетевшей из Первой лиги командой по итогам сезона. Как сообщает пресс-служба волжан, в клубе не будут продлевать с ними контракт.

Более того, готовить игроков «Волги» к последнему матчу в рамках сезона Первой лиги будет уже другой тренер – Алексей Тускаев.

Жуков и его тренерский штаб возглавили «Волгу» в октябре прошлого года, за более чем половину календарного года им удалось набрать с командой всего 20 баллов.

Напомним, что по итогам завершающегося сезона Первой лиги «Волга» покинула первенство, всего лишь один сезон спустя вернувшись во Вторую лигу. Сейчас у команды 17-е место турнирной таблицы и всего 29 очков.