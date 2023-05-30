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Первая лига

Вылетевшая из Первой лиги «Волга» рассталась с главным тренером

30 Мая 2023 • 18:24 Комментировать
Енисей
...
Волга Ульяновск
03.06 14:00

Главный тренер ульяновской «Волги» Сергей Жуков и его тренерский штаб завершат сотрудничество с вылетевшей из Первой лиги командой по итогам сезона. Как сообщает пресс-служба волжан, в клубе не будут продлевать с ними контракт.

Более того, готовить игроков «Волги» к последнему матчу в рамках сезона Первой лиги будет уже другой тренер – Алексей Тускаев.

Жуков и его тренерский штаб возглавили «Волгу» в октябре прошлого года, за более чем половину календарного года им удалось набрать с командой всего 20 баллов.

Напомним, что по итогам завершающегося сезона Первой лиги «Волга» покинула первенство, всего лишь один сезон спустя вернувшись во Вторую лигу. Сейчас у команды 17-е место турнирной таблицы и всего 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Волга Ульяновск Сергей Жуков Алексей Тускаев
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ЕНИСЕЙ ВОЛГА УЛЬЯНОВСК
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