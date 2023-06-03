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Первая лига

«Волга» финишировала последней, не сумев забить «Енисею»

03 Июня 2023 • 16:02 Комментировать
Енисей
0:0
Волга Ульяновск
окончен

В последнем туре Первой лиги играли немотивированные «Енисей»  и «Волга». В дебюте хозяева едва не повели, Александр Кахидзе с рикошетом зарядил в ближнюю штангу. В дальнейшем команды постоянно обостряли игру впереди, но ни один из многочисленных ударов не стал голевым - 0:0. В концовке Аслан Дашаев неудачно подставил голову под мяч, и каркас во второй раз спас «Волгу» от поражения.

«Енисей» в любом случае остается четвертым и готовится к стыкам, а соперник упал на последнюю строчку.

Протокол игры  
Енисей0:0Волга Ульяновск
Ярусов ДаниилБогатырев Никита 78' (Бардыбахин Вячеслав ( 78') Кахидзе АлександрРукас Андрюс  45'Масловский Александр  55'Ивакин Ярослав 69' (Скавыш Владислав ( 69') Комков Михаил 59' (Раздорских Никита ( 59') Самойлов ДенисГыстаров РасулУшатов Кирилл 59' (Польшиков Данила ( 59') Окладников Андрей 46' (Луташев Владислав ( 46')
Запасные: Широков АндрейГлушков Никита АндреевичКанаплин АлександрФеррейра ХерманМарков НиколайКичин ВалерийСтавер Евгений
Климович АндрейМагомадов ЧингизДашаев АсланХабибуллин Айдар 81' (Данилкин Егор ( 81') Абазов Астемир  36'Рахманов ДенисМорозов Кирилл  44'Махмутов Руслан 78' (Максименков Илья ( 78') Воронин Евгений 88' (Камлашев Даниил ( 88') Кирсанов Никита 89' (Марухин Владимир ( 89') Билалов Билал
Запасные: Герюгов АзнаурМорозов Семён
03 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Волга Ульяновск Енисей
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