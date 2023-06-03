«Волга» финишировала последней, не сумев забить «Енисею»

В последнем туре Первой лиги играли немотивированные «Енисей» и «Волга». В дебюте хозяева едва не повели, Александр Кахидзе с рикошетом зарядил в ближнюю штангу. В дальнейшем команды постоянно обостряли игру впереди, но ни один из многочисленных ударов не стал голевым - 0:0. В концовке Аслан Дашаев неудачно подставил голову под мяч, и каркас во второй раз спас «Волгу» от поражения.
«Енисей» в любом случае остается четвертым и готовится к стыкам, а соперник упал на последнюю строчку.
Протокол игры
Ярусов Даниил•Богатырев Никита78' (Бардыбахин Вячеслав (78') •Кахидзе Александр•Рукас Андрюс• 45'Масловский Александр• 55'Ивакин Ярослав69' (Скавыш Владислав (69') •Комков Михаил59' (Раздорских Никита (59') •Самойлов Денис•Гыстаров Расул•Ушатов Кирилл59' (Польшиков Данила (59') •Окладников Андрей46' (Луташев Владислав (46')
Климович Андрей•Магомадов Чингиз•Дашаев Аслан•Хабибуллин Айдар81' (Данилкин Егор (81') •Абазов Астемир• 36'Рахманов Денис•Морозов Кирилл• 44'Махмутов Руслан78' (Максименков Илья (78') •Воронин Евгений88' (Камлашев Даниил (88') •Кирсанов Никита89' (Марухин Владимир (89') •Билалов Билал
Запасные: Герюгов Азнаур•Морозов Семён
03 июня.
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