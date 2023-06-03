«Волга» финишировала последней, не сумев забить «Енисею»

В последнем туре Первой лиги играли немотивированные «Енисей» и «Волга». В дебюте хозяева едва не повели, Александр Кахидзе с рикошетом зарядил в ближнюю штангу. В дальнейшем команды постоянно обостряли игру впереди, но ни один из многочисленных ударов не стал голевым - 0:0. В концовке Аслан Дашаев неудачно подставил голову под мяч, и каркас во второй раз спас «Волгу» от поражения.

«Енисей» в любом случае остается четвертым и готовится к стыкам, а соперник упал на последнюю строчку.