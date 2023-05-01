«Алания» лучше использовала шансы и в меньшинстве обыграла «Арсенал»

В заключительном матче 29-го тура Премьер-лиги «Алания» принимала «Арсенал». В середине первого тайма Николай Гиоргобиани добил мяч в сетку после спасения голкипера - вне игры. Форвард все же позже забил по правилам, да еще как - ударом с линии вратарской в падении через себя. Перед уходом команд на перерыв прямую красную карточку за грубость получил Заур Тарба, оставив хозяев вдесятером.

В первых атаках второго тайма у гостей Никита Бакалюк головой направил мяч в перекладину. После подачи углового несколько подряд ударов, и удача улыбнулась Максиму Кайнову. Достаточно быстро Гиоргобиани забил уже третий мяч и второй засчитанный, снова сработав на добивании. В ответ Кирилл Панченко издали запустил мяч в штангу. В концовке Ираклий Манелов мог сравнять, но голкипер перевел мяч в штангу.

2:1, «Алания» идет на третьем месте и проигрывает пять очков ближайшему сопернику. «Арсенал» делит 10-е место.