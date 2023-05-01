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Первая лига

«Алания» лучше использовала шансы и в меньшинстве обыграла «Арсенал»

01 Мая 2023 • 16:32 Комментировать
Алания
2:1
Арсенал Тула
окончен

В заключительном матче 29-го тура Премьер-лиги «Алания» принимала «Арсенал». В середине первого тайма Николай Гиоргобиани добил мяч в сетку после спасения голкипера - вне игры. Форвард все же позже забил по правилам, да еще как - ударом с линии вратарской в падении через себя. Перед уходом команд на перерыв прямую красную карточку за грубость получил Заур Тарба, оставив хозяев вдесятером.

В первых атаках второго тайма у гостей Никита Бакалюк головой направил мяч в перекладину. После подачи углового несколько подряд ударов, и удача улыбнулась Максиму Кайнову. Достаточно быстро Гиоргобиани забил уже третий мяч и второй засчитанный, снова сработав на добивании. В ответ Кирилл Панченко издали запустил мяч в штангу. В концовке Ираклий Манелов мог сравнять, но голкипер перевел мяч в штангу.

2:1, «Алания» идет на третьем месте и проигрывает пять очков ближайшему сопернику. «Арсенал» делит 10-е место.

Протокол игры  
Алания2:1Арсенал Тула
(1:0) Гиоргобиани Николай35'  
  48'Кайнов Максим (1:1)
(2:1) Гиоргобиани Николай57'  
Солдатенко РостиславБагаев АланКачмазов Сослан 85' (Коротков Александр II ( 85') Бутаев АллонПлиев КонстантинХосонов Хетаг  14' 85' (Чочиев Алан ( 85') Тарба Заур  44'Цараев Алан 85' (Засеев Азамат ( 85') Мазурин Андрей  51' 55' (Дзахов Давид ( 55') Машуков Ислам 62' (Норчаев Хусаин ( 62') Гиоргобиани Николай
Запасные: Корян АршакГурциев БатразХабалов АланДауров РусланПетров Максим ВячеславовичХадарцев БатразНатабашвили Георгий
Шамов ЕгорКулешин Илья  29' 46' (Бакалюк Никита ( 46') Сокол АртёмСериков ИльяБольшаков КириллСтавпец Александр  66' 69' (Хабибов Ансор ( 69') Померко Алексей  77'Григорян Арутюн 46' (Кайнов Максим ( 46'Яковлев Михаил 82') Панченко КириллМанелов ИраклийДеспотович Джордже
Запасные: Шумских АлексейКоченков АнтонХромов ДанилЛевашов МихаилГригалава ГиаИзотов РоманГребенщиков Александр
01 мая.

 

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