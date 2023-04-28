В «Арсенале» высказались о будущем Сторожука

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о будущем главного тренера команды Александра Сторожука.

Отметим, что в 10 последних матчах Первой лиги «Арсенал» сумел одержать всего одну победу. После 28 туров команда из Тулы расположилась на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 37 очков.

По словам Аджоева, будущее тренера будет обсуждаться по окончании нынешнего сезона.

«Никто никуда не уходит. Кто вам сказал, что кто-то уходит? Почему задаёте такие вопросы? Не слушайте никого», — приводит слова Аджоева «РБ Спорт».

Напомним, Сторожук возглавил «Арсенал» прошлой зимой, подписав соглашение до лета 2024 года. Ранее специалист работал в «Краснодаре».