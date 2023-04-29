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Первая лига

«Кубань» и «Акрон» разошлись миром

29 Апреля 2023 • 17:59 Комментировать
ФК Кубань
1:1
Акрон
окончен

В 29-м туре Первой лиги встретились «Кубань» и «Акрон», команды, которые расположились в таблице над зоной вылета. Илья Мосейчук стал автором первого гола на 31-й минуте, и тольяттинцы отыгрались после перерыва, сведя уже 15-й матч вничью. «Акрон» увеличил отрыв от зоны вылета до семи очков, соперник - до четырех.

Протокол игры  
ФК Кубань1:1Акрон
(1:0) Мосейчук Илья31'  
  58'Понсе Андрес (1:1)
Ещенко СергейРыбин АлексейСмирнов АлександрБайрыев АзатСтаменкович МилошАбдоков Нури  59'Цаллагов Дзамболат 82' (Муталиев Аслан ( 82') Мосейчук Илья 67' (Лобкарёв Владимир ( 67') Махатадзе Георгий 75' (Родин Даниил ( 75') Безденежных ИгорьЩёткин Алексей 75' (Лаук Максим ( 75')
Запасные: Позняк АлександрТаказов СосланРепях Иван
Волков СергейСагуткин Даниил 55' (Зуев Илья ( 55') Ходжаниязов ДжамалдинАзаров Владимир  34' 64' (Килин Антон ( 64') Песегов ЕвгенийМакаров СергейПолубояринов Данил  61' 64' (Шакуро Павел ( 64') Савичев КонстантинЧудин Иван  24'Понсе Андрес 78' (Эльдарушев Абу-Саид ( 78') Салтыков Никита 78' (Апеков Руслан ( 78')
Запасные: Матвеев МаксимПалиенко МаксимНагаев ДмитрийМацукатов АлексСасин ДмитрийСычёв Виталий
29 апреля.

 

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Кубань Акрон
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