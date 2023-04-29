«Кубань» и «Акрон» разошлись миром

В 29-м туре Первой лиги встретились «Кубань» и «Акрон», команды, которые расположились в таблице над зоной вылета. Илья Мосейчук стал автором первого гола на 31-й минуте, и тольяттинцы отыгрались после перерыва, сведя уже 15-й матч вничью. «Акрон» увеличил отрыв от зоны вылета до семи очков, соперник - до четырех.
Протокол игры
|(1:0) Мосейчук Илья31'
|58'Понсе Андрес (1:1)
Ещенко Сергей•Рыбин Алексей•Смирнов Александр•Байрыев Азат•Стаменкович Милош•Абдоков Нури• 59'Цаллагов Дзамболат82' (Муталиев Аслан (82') •Мосейчук Илья67' (Лобкарёв Владимир (67') •Махатадзе Георгий75' (Родин Даниил (75') •Безденежных Игорь•Щёткин Алексей75' (Лаук Максим (75')
Запасные: Позняк Александр•Таказов Сослан•Репях Иван
Волков Сергей•Сагуткин Даниил55' (Зуев Илья (55') •Ходжаниязов Джамалдин•Азаров Владимир 34'64' (Килин Антон (64') •Песегов Евгений•Макаров Сергей•Полубояринов Данил 61'64' (Шакуро Павел (64') •Савичев Константин•Чудин Иван• 24'Понсе Андрес78' (Эльдарушев Абу-Саид (78') •Салтыков Никита78' (Апеков Руслан (78')
29 апреля.
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