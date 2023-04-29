«Кубань» и «Акрон» разошлись миром

В 29-м туре Первой лиги встретились «Кубань» и «Акрон», команды, которые расположились в таблице над зоной вылета. Илья Мосейчук стал автором первого гола на 31-й минуте, и тольяттинцы отыгрались после перерыва, сведя уже 15-й матч вничью. «Акрон» увеличил отрыв от зоны вылета до семи очков, соперник - до четырех.