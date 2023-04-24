Калешин раскритиковал «Сочи» за отставку Бердыева

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин отреагировал на отставку Курбана Бердыева с поста наставника «Сочи».

Напомним, об увольнении 70-летнего специалиста было объявлено в начале текущего месяца. На своём посту Бердыев успел провести всего пять матчей.

Калешин раскритиковал руководство «Сочи» за это решение, отметив, что Вадим Гаранин, работавший с командой в начале сезона, по видению футбола сильно отличается от Бердыева. Поэтому для построения своей команды новому тренеру необходимо было предоставить гораздо больше времени.

«Для смены вектора нужно не полгода и, возможно, даже не один чемпионат. Да, «Сочи» был на девятом месте, но по качеству игры я видел хорошую картинку. Нужно ждать, но вы опять шарахаетесь и берёте другого тренера. Более прагматичного специалиста с более вертикальным футболом», — цитирует Калешина «Чемпионат».

После 24 туров РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч южане проведут 30 апреля против последний на сегодняшний день команды лиги «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.