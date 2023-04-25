Салтыков: «Калешин спокойно может возглавить любой клуб РПЛ»

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков выразил мнение, что главный тренер тольяттинской команды Евгений Калешин способен возглавить любую команду Российской премьер-лиги.

«Моё мнение — это топ-тренер, топ-психолог, топ-тактик. Мне было бы очень интересно понаблюдать за его командой, которая бы находилась на самом высоком уровне в России», — цитирует Салтыкова Metaratings.

Напомним, что под руководством 44-летнего специалиста «Акрон» сумел выйти в финал Кубка России (Пути регионов), где тольяттинцы 3 мая встретятся с «Краснодаром».

После 28 туров текущего розыгрыша Первой лиги команда Калешина занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.