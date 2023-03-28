Григорян: «Балтика» уже в Премьер-лиге»

Известный футбольный тренер Александр Григорян уверен, что калининградская «Балтика» уже точно не упустит свою возможность подняться в Премьер-лигу по итогам сезона в Первой лиге.

«Пускай «Балтика», честно, не обладает футболистами такого уровня, какие есть у «Рубина», их система работает. И её работа - это исключительно заслуга главного тренера Сергея Игнашевича», - заявил Григорян в интервью порталу Metaratings.

Особенно специалист отметил, как калининградцы умело используют длинные передачи и подборы на чужой половине поля.

«Что мы видим в исполнении «Балтики»? Это длинные передачи – и в 90 процентах случаев выигранный после них подбор», - пояснил Григорян.

«Балтика» занимает первое место в Первой лиге, набрав после 24 туров 51 очко. Отрыв от второго места, на котором идёт казанский «Рубин» - шесть очков.