Аршавин: «Игнашевич был закрытым футболистом, редко помню его в компаниях»

Бывший российский футболист, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин описал характер своего бывшего партнёра по сборной России Сергея Игнашевича. На данный момент Игнашевич возглавляет калининградскую «Балтику» и рвётся с клубом в Премьер-лигу, возглавляя турнирную таблицу Первой лиги.

«Игнашевич был закрытым футболистом, я редко помню его в компаниях. Однако на поле вместе он мог и пошутить, серьёзным парнем был, а сейчас он серьёзный взрослый человек», - цитирует Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Калининградская «Балтика» после 24 туров Первой лиги лидирует в турнирной таблице с отрывом в шесть очков. У команды 51 балл, у идущего на втором месте казанского «Рубина» - 45 баллов.

«А ещё он так научил двух братьев Березуцких играть в обороне, что они вместе стали лучшей оборонной тройкой в стране», - добавил Аршавин.