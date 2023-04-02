Лидирующая в Первой лиге «Балтика» оступилась в игре с махачкалинским «Динамо»

В воскресенье махачкалинское «Динамо» и «Балтика» проводили матч 25-го тура Первой лиги. В отведённые 90 игровых минут команды не смогли отметиться голами – 0:0.

«Балтика» сохраняет лидерство в турнирной таблице Первой лиге и имеет определённый отрыв (6 очков от второго места), благо конкуренты в лице «Рубина» и «Енисея» тоже потеряли очки в этом туре.

«Динамо» из Махачкалы, в свою очередь, сейчас располагается на девятой строчке в таблице второго по рангу дивизиона.