Лидирующая в Первой лиге «Балтика» оступилась в игре с махачкалинским «Динамо»

В воскресенье махачкалинское «Динамо» и «Балтика» проводили матч 25-го тура Первой лиги. В отведённые 90 игровых минут команды не смогли отметиться голами – 0:0.
«Балтика» сохраняет лидерство в турнирной таблице Первой лиге и имеет определённый отрыв (6 очков от второго места), благо конкуренты в лице «Рубина» и «Енисея» тоже потеряли очки в этом туре.
«Динамо» из Махачкалы, в свою очередь, сейчас располагается на девятой строчке в таблице второго по рангу дивизиона.
Протокол игры
Терновский Дмитрий•Ибрагимов Камиль 72' (Атабаев Эрбол ( 72' ) •Шумахов Идар•Халимбеков Рустам•Красильниченко Олег 71' •Алибеков Муталип•Кагермазов Сослан•Гаджиев Абакар•Магомедов Ражаб 65' (Гаджимурадов Рамазан ( 65' ) •Юсупов Залимхан 72' (Мулахусейнович Нардин ( 72' ) •Глушков Никита Сергеевич
Латышонок Евгений•Пуцко Александр•Радмановац Никола•Маляров Кирилл•Казаев Ян•Фольмер Кирилл 73' (Дудиев Аслан ( 73' ) •Кузьмин Максим 62' (Пряхин Сергей ( 62' ) •Лазарев Владислав•Осипов Александр•Гузина Гедеон•Мусаев Тамерлан
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