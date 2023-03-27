Тарханов: «Игнашевич ко всему относится серьёзно, это помогло ему стать и хорошим футболистом, и тренером»

Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался об успехах бывшего защитника московской команды Сергея Игнашевича на посту наставника калининградской «Балтики».

Напомним, что после 24 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Балтика» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 51 набранное очко.

«Игнашевич — очень серьёзный парень. Он ко всему относится серьёзно. И сейчас он свой характер доказывает. Это ему помогло стать и хорошим футболистом, и тренером», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днём».

Свой ближайший матч «Балтика» проведёт 2 апреля против махачкалинского «Динамо». Начало — в 15:00 по московскому времени.