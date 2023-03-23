Выступающий в Первой лиге «Шинник» представил форму в стиле купюры в 1000 рублей, на которой изображён Ярославль. В такой форме команда Вадима Евсеева сыграет уже в ближайшее воскресенье, 26 марта. В этот день «Шинник» будет играть против «Нефтехимика» на своём поле.

На текущий момент «Шинник» занимает 10-е место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. От четвёртого места, позволяющего побороться за путёвку в Премьер-лигу в стыковых играх, ярославская команда отстаёт на восемь очков.

Матч «Шинник» - «Нефтехимик» стартует 26 марта в 16:00 по московскому времени.

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