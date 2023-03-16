На стадионе «Шинник» разрешили проводить матчи Первой лиги

В Ярославль спустя две недели возвращается большой футбол. Матч «Шинник» - «Нефтехимик» состоится на домашней арене «медведей» - стадионе «Шинник». Об этом сообщает пресс-служба ярославской команды.

Напомним, что 7 марта газон стадиона признали негодным. Причина - несоответствие стандарту РФС «травяное покрытие».

На данный момент «Шинник» идёт в середине турнирной таблицы Первой лиги, занимая 10 место. В активе команды 29 набранных очков за 22 прошедших тура. Возглавляет команду знаменитый в прошлом защитник, а ныне футбольный тренер Вадим Евсеев.

Матч «Шинник» - «Нефтехимик» состоится 26 марта, это воскресенье.