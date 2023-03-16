Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

На стадионе «Шинник» разрешили проводить матчи Первой лиги

16 Марта 2023 • 20:55 Комментировать
Шинник
...
Нефтехимик
26.03 18:00

В Ярославль спустя две недели возвращается большой футбол. Матч «Шинник» - «Нефтехимик» состоится на домашней арене «медведей» - стадионе «Шинник». Об этом сообщает пресс-служба ярославской команды.

Напомним, что 7 марта газон стадиона признали негодным. Причина - несоответствие стандарту РФС «травяное покрытие».

На данный момент «Шинник» идёт в середине турнирной таблицы Первой лиги, занимая 10 место. В активе команды 29 набранных очков за 22 прошедших тура. Возглавляет команду знаменитый в прошлом защитник, а ныне футбольный тренер Вадим Евсеев.

Матч «Шинник» - «Нефтехимик» состоится 26 марта, это воскресенье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Нефтехимик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШИННИК НЕФТЕХИМИК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.03.23 в 14:30
Енисей Енисей
Арсенал Тула Арсенал Тула
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
20:55 · Россия. Первая лига
На стадионе «Шинник» разрешили проводить матчи Первой лиги
19:08 · Россия. Первая лига
Генеральный директор «Шинника» поддержал возвращение системы «весна-осень»
15 Марта
14:47 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Многие клубы Первой лиги могут оказывать достойное сопротивление командам РПЛ»
14 Марта
17:36 · Россия. Премьер-лига
В «Акроне» планируют попасть в РПЛ меньше, чем за три года
13 Марта
19:31 · Россия. Первая лига
Бородюк назвал три команды Первой лиги, которые поборются за выход в РПЛ
19:02 · Россия. Первая лига
«Алания» ушла от поражения в матче с «Кубанью»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Гаранин рассказал, почему ему не удалось возглавить «Пари НН»
12 Марта
21:02 · Россия. Первая лига
«Енисей» ушёл от поражения в матче с «Шинником»
19:10 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» одолело «СКА-Хабаровск»
17:59 · Россия. Первая лига
«Родина» одержала волевую победу над «Арсеналом»
17:00 · Россия. Первая лига
«Рубин» в меньшинстве удержал победу над «Волгой»
16:58 · Россия. Первая лига
«Балтика» упрочила лидерство, разгромив «Краснодар-2»
16:54 · Россия. Первая лига
«Уфа» опустилась в зону вылета, проиграв «Волгарю»
16:06 · Россия. Первая лига
«Велес» разгромил «Нефтехимик», проведя почти весь матч в большинстве
11:59 · Россия. Первая лига
Иракский защитник «Рубина» Аднан может сыграть против сборной России
Все новости
Рекомендуем