В воскресенье «Шинник» обыграл «Уфу» в матче Первой лиги. После игры представители ярославской команды столкнулись с проблемой на дороге – их автобус не мог проехать из-за припаркованного не лучшим образом автомобиля. Рулевой «Шинника» Вадим Евсеев и его футболисты подвинули автомобиль к краю проезжей части, чтобы автобус имел возможность продолжить путь. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ярославского клуба.

На текущий момент «Шинник» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч команда Вадима Евсеева проведёт 26 марта – против «Нефтехимика».