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Первая лига

«Шинник» разгромил «Нефтехимик» за 6 минут

26 Марта 2023 • 18:00 Комментировать
Шинник
3:0
Нефтехимик
окончен

В 24-м туре Первой лиги встретились середняки, «Шинник» и «Нефтехимик». Константин Базелюк на первых минутах расстреливал ворота, но голкипер парировал. Евгений Осипов открыл счет ударом в падении головой. Несколько минут, и уже Илья Грузнов затылком переправил мяч в девятку. Еще атака, и Игорь Соколов в касание расстрелял ворота - 3:0. Гости после перерыва имели три полумомента, но ничего не добились.

«Шинник» уже шестой, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Шинник3:0Нефтехимик
(1:0) Осипов Евгений25'  
(2:0) Грузнов Илья29'  
(3:0) Соколов Игорь31'  
Филиппов МихаилСемейкин АртёмОсипов ЕвгенийПокидышев НиколайСемёнов Андрей Игоревич 82' (Петрунин Даниил ( 82') Соколов ИгорьСамойлов Дмитрий  22' 63' (Терехов Антон ( 63') Леонтьев Игорь  64' 68' (Савинов Андрей ( 68') Емельянов РоманКулишев Артём 81' (Чуканов Андреа ( 81') Грузнов Илья 63' (Низамутдинов Эльдар ( 63')
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманСтешин ЕвгенийХитяев АндрейБатютин АндрейКузнецов ПавелГалимов Александр
Обухов ИгорьБердников Алексей  60'Ситдиков Марат 87' (Хубаев Давид ( 87') Зорин БогданКалугин НикитаДенисов Роман 76' (Школик Игорь ( 76') Москвичёв ВладимирЛайкин Максим 87' (Котов Павел ( 87') Котик Артём 46' (Дворецков Филипп ( 46') Базелюк Константин  23'Джамилов Султан 65' (Янушковский Роман ( 65')
Запасные: Голубев АндрейЧеркес Евгений
26 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Нефтехимик
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