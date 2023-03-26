«Шинник» разгромил «Нефтехимик» за 6 минут

В 24-м туре Первой лиги встретились середняки, «Шинник» и «Нефтехимик». Константин Базелюк на первых минутах расстреливал ворота, но голкипер парировал. Евгений Осипов открыл счет ударом в падении головой. Несколько минут, и уже Илья Грузнов затылком переправил мяч в девятку. Еще атака, и Игорь Соколов в касание расстрелял ворота - 3:0. Гости после перерыва имели три полумомента, но ничего не добились.
«Шинник» уже шестой, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Осипов Евгений25'
|(2:0) Грузнов Илья29'
|(3:0) Соколов Игорь31'
Филиппов Михаил•Семейкин Артём•Осипов Евгений•Покидышев Николай•Семёнов Андрей Игоревич82' (Петрунин Даниил (82') •Соколов Игорь•Самойлов Дмитрий 22'63' (Терехов Антон (63') •Леонтьев Игорь 64'68' (Савинов Андрей (68') •Емельянов Роман•Кулишев Артём81' (Чуканов Андреа (81') •Грузнов Илья63' (Низамутдинов Эльдар (63')
Обухов Игорь•Бердников Алексей• 60'Ситдиков Марат87' (Хубаев Давид (87') •Зорин Богдан•Калугин Никита•Денисов Роман76' (Школик Игорь (76') •Москвичёв Владимир•Лайкин Максим87' (Котов Павел (87') •Котик Артём46' (Дворецков Филипп (46') •Базелюк Константин• 23'Джамилов Султан65' (Янушковский Роман (65')
Запасные: Голубев Андрей•Черкес Евгений
26 марта.
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