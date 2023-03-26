«Шинник» разгромил «Нефтехимик» за 6 минут

В 24-м туре Первой лиги встретились середняки, «Шинник» и «Нефтехимик». Константин Базелюк на первых минутах расстреливал ворота, но голкипер парировал. Евгений Осипов открыл счет ударом в падении головой. Несколько минут, и уже Илья Грузнов затылком переправил мяч в девятку. Еще атака, и Игорь Соколов в касание расстрелял ворота - 3:0. Гости после перерыва имели три полумомента, но ничего не добились.

«Шинник» уже шестой, соперник - 13-й.