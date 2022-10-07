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Первая лига

Широков: «Балтика» правильно поступила с Гогричиани»

07 Октября 2022 • 22:46 Комментировать
Балтика
...
Нефтехимик
09.10 18:00

Экс-игрок российской сборной Роман Широков прокомментировал скандальную ситуацию с нападающим калининградской «Балтики» Гочей Гогричиани, девушка которого обвинила футболиста в насилии. «Балтика» решила отстранить Гогричиани даже от тренировок до конца разбирательства по этому поводу. Широков считает правильным подобный подход со стороны руководства клуба.

- «Балтика» сделала правильно, что на момент разбирательств отстранила футболиста. Правоохранительные органы и суд поставят точку. Это вышло в публичную площадь, - цитирует слова Широкова издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Гоча Гогричиани
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БАЛТИКА НЕФТЕХИМИК
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