Широков: «Балтика» правильно поступила с Гогричиани»

Экс-игрок российской сборной Роман Широков прокомментировал скандальную ситуацию с нападающим калининградской «Балтики» Гочей Гогричиани, девушка которого обвинила футболиста в насилии. «Балтика» решила отстранить Гогричиани даже от тренировок до конца разбирательства по этому поводу. Широков считает правильным подобный подход со стороны руководства клуба.

- «Балтика» сделала правильно, что на момент разбирательств отстранила футболиста. Правоохранительные органы и суд поставят точку. Это вышло в публичную площадь, - цитирует слова Широкова издание «Спорт-экспресс».