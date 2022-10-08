Губерниев: «Пожелаю моему другу Владимиру Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова о Кристине Куддус, которую избил игрок «Балтики» Гоча Гогричиани.

Напомним, Быстров выразил мнение, что девушка это заслужила. Журналист не согласился с бывшим футболистом, отметив, что поднимать руку на Куддус не следовало, даже если она вела себя неправильно.

«Временами его реакции могут быть слишком эмоциональными. Пожелаю моему другу Владимиру Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия», — цитирует Губерниева Sport24.

В период своей профессиональной карьеры Быстров выступал за «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Анжи» и «Тосно». За национальную сборную России полузащитник провёл в общей сложности 47 матчей.