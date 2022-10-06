В «Балтике» прокомментировали новость о том, что Гогричиани избил девушку

Пресс-секретарь «Балтики» Александр Строк прокомментировал новость о том, что нападающий калининградской команды Гоча Гогричиани избил свою бывшую девушку.

«Насколько эта история правда? Без понятия. Мы не знаем, что происходит в семье у Гочи Гогричиани», — цитирует Строка Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Гогричиани провёл в Первой лиге за «Балтику» четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. Также на счету футболиста одна встреча в Фонбет Кубке России.

После 12 проведённых матчей «Балтика» набрала 25 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Свой следующий матч команда Гогричиани проведёт 9 октября против нижнекамского «Нефтехимика».