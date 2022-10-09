«Балтика» ушла от поражения в матче с «Нефтехимиком» и захватила лидерство

Давно не побеждавший «Нефтехимик» гостил у «Балтики» в 13-м туре Первой лиги. Калининградцы, ведущие борьбу за лидерство, быстро повели после гола с пенальти от Гедеона Гузины, но уже в начале второго тайма вёл противника (Мераби Уридия и Артём Котик). Лишь на 87-й минуте Дмитрий Барков вырвал для «Балтики» ничью (2:2). Этот результат позволил самой западной команде лиги выйти на чистое первое место.
Протокол игры
|(1:0) Гузина Гедеон13'
|41'Уридия Мераби (1:1)
|51'Котик Артём (1:2)
|(2:2) Барков Дмитрий87'
Бориско Максим•Остойич Иван•Маляров Кирилл83' (Джамилов Султан (83') •Радмановац Никола•Казаев Ян46' (Клёнкин Данил (46') •Лазарев Владислав•Кузьмин Максим76' (Кашчелан Младен (76') •Осипов Александр•Мусаев Тамерлан83' (Барков Дмитрий (83') •Гузина Гедеон•Пряхин Сергей66' (Дудиев Аслан (66')
Обухов Игорь•Зорин Богдан•Калугин Никита•Ширяев Максим•Ситдиков Марат•Лайкин Максим 33'46' (Дворецков Филипп (46') •Хубаев Давид•Галиулин Вагиз78' (Бердников Алексей (78') •Денисов Роман 37'46' (Черкес Евгений (46') •Котик Артём71' (Терехов Антон (71') •Уридия Мераби
09 октября.
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