«Балтика» ушла от поражения в матче с «Нефтехимиком» и захватила лидерство

Давно не побеждавший «Нефтехимик» гостил у «Балтики» в 13-м туре Первой лиги. Калининградцы, ведущие борьбу за лидерство, быстро повели после гола с пенальти от Гедеона Гузины, но уже в начале второго тайма вёл противника (Мераби Уридия и Артём Котик). Лишь на 87-й минуте Дмитрий Барков вырвал для «Балтики» ничью (2:2). Этот результат позволил самой западной команде лиги выйти на чистое первое место.