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Первая лига

«Балтика» ушла от поражения в матче с «Нефтехимиком» и захватила лидерство

09 Октября 2022 • 19:55 Комментировать
Балтика
2:2
Нефтехимик
окончен

Давно не побеждавший «Нефтехимик» гостил у «Балтики» в 13-м туре Первой лиги. Калининградцы, ведущие борьбу за лидерство, быстро повели после гола с пенальти от Гедеона Гузины, но уже в начале второго тайма вёл противника (Мераби Уридия и Артём Котик). Лишь на 87-й минуте Дмитрий Барков вырвал для «Балтики» ничью (2:2). Этот результат позволил самой западной команде лиги выйти на чистое первое место.

Протокол игры  
Балтика2:2Нефтехимик
(1:0) Гузина Гедеон13'  
  41'Уридия Мераби (1:1)
  51'Котик Артём (1:2)
(2:2) Барков Дмитрий87'  
Бориско МаксимОстойич ИванМаляров Кирилл 83' (Джамилов Султан ( 83') Радмановац НиколаКазаев Ян 46' (Клёнкин Данил ( 46') Лазарев ВладиславКузьмин Максим 76' (Кашчелан Младен ( 76') Осипов АлександрМусаев Тамерлан 83' (Барков Дмитрий ( 83') Гузина ГедеонПряхин Сергей 66' (Дудиев Аслан ( 66')
Запасные: Корякин АлександрБорисенко ГригорийПуцко АлександрЛатышонок Евгений
Обухов ИгорьЗорин БогданКалугин НикитаШиряев МаксимСитдиков МаратЛайкин Максим  33' 46' (Дворецков Филипп ( 46') Хубаев ДавидГалиулин Вагиз 78' (Бердников Алексей ( 78') Денисов Роман  37' 46' (Черкес Евгений ( 46') Котик Артём 71' (Терехов Антон ( 71') Уридия Мераби
Запасные: Школик ИгорьГолубев АндрейШоркин МаксимБарсов МаксимКотов Павел
09 октября.

 

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Балтика Нефтехимик
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