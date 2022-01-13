Обивалин подписал контракт с «Томью»

Центральный защитник Сергей Обивалин подписал контракт с томской «Томью».

26-летний российский защитник поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на полтора сезона, сообщает официальный сайт «Томи».

Первый новичок 2022 года - Сергей Обивалин (на фото №88). Добро пожаловать!



Сергей Обивалин. 26 лет (20.03.1995), защитник. Рост 189 см, вес 86 кг. Контракт рассчитан на 1,5 сезона.



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Напомним, что совсем недавно Сергей Обивалин покинул ивановский «Текстильщик» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Сергей Обивалин провёл за «Текстильщик» во всех турнирах 24 матча и не отметился результативными действиями.