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ФНЛ - Первый дивизион

Ставпец подписал новый контракт с «Томью»

21 Января 2022 • 02:49 Комментировать
Ротор
...
Томь
06.03 18:00

Нападающий Александр Ставпец подписал новый контракт с томской «Томью».

32-летний Ставпец подписал новое соглашение, которое действует до конца сезона 2022/23, сообщает официальный сайт «Томи».

Напомним, что в томский клуб Александр Ставпец перешёл прошлым летом из «Нижнего Новгорода» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Александр Ставпец провёл за «Томь» в первенстве ФНЛ 24 матча, забил 15 голов и отметился четырьмя голевыми передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Томь Александр Ставпец
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