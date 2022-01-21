Ставпец подписал новый контракт с «Томью»

Нападающий Александр Ставпец подписал новый контракт с томской «Томью».

32-летний Ставпец подписал новое соглашение, которое действует до конца сезона 2022/23, сообщает официальный сайт «Томи».

Александр Ставпец продлил контракт с «Томью» ещё на один сезон!



Новое соглашение с капитаном действует до конца сезона 2022/2023! pic.twitter.com/fLKsIHqoGW — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) January 17, 2022

Напомним, что в томский клуб Александр Ставпец перешёл прошлым летом из «Нижнего Новгорода» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Александр Ставпец провёл за «Томь» в первенстве ФНЛ 24 матча, забил 15 голов и отметился четырьмя голевыми передачами.