Семейкин и Серасхов покинули «Томь» и стали свободными агентами

Томская «Томь» попрощалась с двумя своими защитниками.

Команду на правах свободных агентов покинули Артём Семейкин и Александр Серасхов, сообщает официальный сайт «Томи».

Артем Семейкин, Александр Серасхов и Марат Апшацев покинули «Томь» - https://t.co/9ISybKfgA6



Благодарим ребят за проделанную работу! Желаем здоровья и успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/gh07hVjg1X — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) January 14, 2022

Также «Томь» попрощалась и с 20-летним полузащитником Маратом Апшацевым, который был продан в казанский рубин на старте зимнего трансферного окна за 190 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

В нынешнем сезоне Марат Апшацев провёл за «Томь» в ФНЛ девять матчей и не отметился забитыми мячами.

27-летний Александр Серасхов провёл за «Томь» в этом сезоне во всех турнирах 11 матчей и также не отметился результативными действиями.

На счету 25-летннего Артёма Семейкина в нынешнем сезоне за «Томь» 20 матчей в ФНЛ, один гол и одна голевая передача.