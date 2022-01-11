Центральный защитник Сергей Обивалин покинул ивановский «Текстильщик».

У 26-летнего Обивалина закончился контракт с клубом и теперь он в статусе свободного агента будет искать новую команду. «Текстильщик» на своём официальном сайте поблагодарил Сергея за время, которое он провёл в ивановской команде.

Напоминаем, что Сергей Обивалин пришёл в «Текстильщик из раменского «Сатурна» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Сергей Обивалин провёл за «Текстильщик» во всех турнирах 24 матча и не отметился результативными действиями.