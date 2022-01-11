Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Обивалин покинул ивановский «Текстильщик»

11 Января 2022 • 03:39 Комментировать
Текстильщик
...
Алания
06.03 18:00

Центральный защитник Сергей Обивалин покинул ивановский «Текстильщик».

У 26-летнего Обивалина закончился контракт с клубом и теперь он в статусе свободного агента будет искать новую команду. «Текстильщик» на своём официальном сайте поблагодарил Сергея за время, которое он провёл в ивановской команде.

Напоминаем, что Сергей Обивалин пришёл в «Текстильщик из раменского «Сатурна» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Сергей Обивалин провёл за «Текстильщик» во всех турнирах 24 матча и не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Иваново
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ТЕКСТИЛЬЩИК АЛАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
03:39 · Россия. ФНЛ
Обивалин покинул ивановский «Текстильщик»
01:21 · Россия. ФНЛ
Сухина стал начальником воронежского «Факела»
29 Декабря
21:19 · Россия. ФНЛ
​ФНЛ показала фрагмент из «Один дома», эмоциональный Гогниев «сыграл» роль 1 видео
27 Декабря
13:11 · Россия. ФНЛ
Евсеев: «К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты» 1
24 Декабря
13:23 · Россия. ФНЛ
Букмекерская компания PIN-UP.RU и ФК «Шинник» стали партнерами
20 Декабря
11:14 · Россия. ФНЛ
Российский миллиардер хочет купить «Торпедо»
06 Декабря
14:07 · Россия. ФНЛ
​«Ротор» объявил имя главного тренера официально
03 Декабря
11:22 · Россия. ФНЛ
​Свинов, который близок к переходу в «Спартак», победил в номинации «гений ноября» в ФНЛ 3
02 Декабря
07:54 · Россия. ФНЛ
Воронежский «Факел» может вернуться в элиту российского футбола спустя 20 лет 1
27 Ноября
20:02 · Россия. ФНЛ
«Балтика» с «КАМАЗом» не забивали в последнем матче ФНЛ в 2021 году
17:57 · Россия. ФНЛ
«Алания», «Олимп» и «Краснодар-2» завершили год победами
16:00 · Россия. ФНЛ
«Оренбург», «Факел», «Торпедо» и «Спартак-2» завершили год победами
13:54 · Россия. ФНЛ
«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» в результативной концовке
13:42 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» упустил победу в матче с «Томью»
07:11 · Россия. ФНЛ
Тренеский лифт - из ФНЛ в РПЛ 1
Все новости
Рекомендуем