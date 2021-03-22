ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Торпедо» уволит Игнашевича

22 Марта 2021, 11:24,

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич покинет свой пост в ближайшее время, об этом рапортует инсайдер Нобель Арустамян посредством своего телеграм-аккаунта.

Стороны прекратят сотрудничество из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне. Столичный коллектив не побеждал в первенстве ФНЛ с ноября, а в марте потерпел поражения в четырех играх подряд.

После 31-го тура «Торпедо» набрало 54 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий поединок в первенстве ФНЛ «автозаводцы» проведут на своем поле против «Чертаново» 24-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Торпедо Москва, Сергей Игнашевич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
kalibr
22 Марта 2021, 11:30

В штаб к Оличу пойдёт )

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола