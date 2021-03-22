«Торпедо» уволит Игнашевича

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич покинет свой пост в ближайшее время, об этом рапортует инсайдер Нобель Арустамян посредством своего телеграм-аккаунта.

Стороны прекратят сотрудничество из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне. Столичный коллектив не побеждал в первенстве ФНЛ с ноября, а в марте потерпел поражения в четырех играх подряд.

После 31-го тура «Торпедо» набрало 54 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий поединок в первенстве ФНЛ «автозаводцы» проведут на своем поле против «Чертаново» 24-го марта.