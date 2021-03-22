Игнашевич: «Верю, что «Торпедо» выйдет в РПЛ»

Экс-наставник московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал свою отставку.

«Большое спасибо футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь! Спасибо болельщикам за поддержку и терпение! Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в РПЛ», - гласит сообщение тренера в «Инстаграме».

Напомним, что Игнашевич занимал пост рулевого «Торпедо» с лета 2019-го года.

По итогам 31-го тура московский клуб набрал 54 балла и занимает шестую строчку в турнирной таблице. Следующий поединок в ФНЛ «автозаводцы» сыграют против «Чертаново» 24-го марта.