Бородюк мгновенно принял приглашение от «Торпедо»

Новый главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк после победы в дебютном матче у руля команды над «Чертаново» (3:0) заявил, что моментально согласился на предложение поработать с «автозаводцами».

58-летний специалист отметил, что получил приглашение в понедельник во второй половине дня уже после увольнения Сергея Игнашевича. Также Бородюк тепло вспоминает события сезона 2013/14, когда вывел «Торпедо» в РПЛ: «У каждого футболиста и тренера минуты собственного спортивного счастья. В этой команде у меня такие минуты были», - заявил тренер Sport24.

Торпедовцы занимают пятое место и идут в трёх очках от заветной топ-четверки.