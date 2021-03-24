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Бородюк мгновенно принял приглашение от «Торпедо»

24 Марта 2021, 21:44,

Новый главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк после победы в дебютном матче у руля команды над «Чертаново» (3:0) заявил, что моментально согласился на предложение поработать с «автозаводцами».

58-летний специалист отметил, что получил приглашение в понедельник во второй половине дня уже после увольнения Сергея Игнашевича. Также Бородюк тепло вспоминает события сезона 2013/14, когда вывел «Торпедо» в РПЛ: «У каждого футболиста и тренера минуты собственного спортивного счастья. В этой команде у меня такие минуты были», - заявил тренер Sport24.

Торпедовцы занимают пятое место и идут в трёх очках от заветной топ-четверки.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Торпедо Москва, Александр Бородюк
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Комментарии (1)
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0
летний дождь2
24 Марта 2021, 22:46

о Боги, такая команда еще существует??

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