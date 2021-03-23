«Торпедо» представило Бородюка в качестве главного тренера

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23 Марта 2021, 11:59,
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Московское «Торпедо» официально объявило о назначении Александра Бородюка главным тренером команды. Стороны поставили подписи под трудовым договором, рассчитанным до лета 2022-го года.
Напомним, что накануне пост наставника московского коллектива покинул Сергей Игнашевич. Стороны прекратили сотрудничество из-за неудовлетворительных результатов команды в последних матчах.
По итогам 31-го тура первенства ФНЛ «Торпедо» имеет 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. Ближайший поединок «автозаводцы» проведут на своем домашнем стадионе против «Чертаново».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Торпедо Москва, Александр Бородюк