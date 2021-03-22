Игнашевич уволен с поста главного тренера «Торпедо»

Сергей Игнашевич отправлен в отставку с поста главного тренера столичного «Торпедо». Об этом сообщается на официальном сайте «автозаводцев».

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Тренер уже попрощался с командой, поблагодарив игроков и персонал за совместную работу.

Игнашевич был назначен рулевым «Торпедо» летом 2019-го года. Его контракт с московским клубом был рассчитан до середины 2023-го года.

По итогам 31-го тура команда набрала 54 очка и занимает шестую позицию в турнирной таблице. Следующий матч в ФНЛ «автозаводцы» сыграют с «Чертаново» 24-го марта.