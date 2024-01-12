Бывший полузащитник ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал прибытие 36-летнего бывшего полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова на тренировки в ФК «Ростов».

- Вряд ли Глушаков будет играть в основном составе и помогать выигрывать матчи против больших команд. Где-то выйти на замену на небольшой период – это да. Опять же, надо знать его нынешние кондиции. Многое зависит от мастерства и мотивации. Я не знаю, сколько мотивации сейчас у Глушакова, хотя парень он вроде профессиональный. Сумасшедших кондиций у него и раньше не было, но удар у него есть, исполнить он может, в пас сыграть, не потерять. Против команд уровня «Урала» и «Балтики» он ещё может выйти и как-то помочь, как Ахметов делал в «Краснодаре». Но неизвестно, возьмут Глушакова в «Ростов» на контракт или нет, – напомнил Чугунов.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак», за который он провёл во Второй лиге 7 матчей.

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