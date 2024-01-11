Глушаков — о медосмотре в «Ростове»: Сказали, что всё хорошо: молодой, перспективный, ещё поиграю

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, как прошёл его медицинский осмотр в «Ростове».

Экс-игрок сборной России отметил, что все прошло нормально, и ему сказали, что ещё может поиграть.

«Валерий Георгиевич Карпин поговорил со мной и взял на сборы. Надо подготовиться, пройти хорошо тренировочный процесс, а дальше видно будет, как судьба сложится», - приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что 36-летний футболист не отправился на сборы со «Спартаком» из Костромы, за который выступал первую часть сезона-2023/24. На его счету была один ассист за семь игр.