В «Енисее» хотят видеть Мостового в штабе Тихонова

На днях красноярский «Енисей» официально возглавил Андрей Тихонов. Гендиректор сибирского клуба Дмитрий Федосеев заявил, что был бы не против появлению в тренерском штабе Тихонова начинающего тренера, бывшего футболиста и футбольного эксперта Александра Мостового.

«Это надо уже спрашивать у главного тренера. Но лично я хотел бы видеть Александра в штабе», - делится Федосеев с порталом «РБ Спорт».

Ранее Мостовой находился в шорт-листе на пост главного тренера «Енисея».

«Енисей» по итогам 20 туров в Мелбет-Первой лиге расположился лишь на 10-м месте турнирной таблицы.