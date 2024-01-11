Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о работе клуба на зимнем трансферном рынке.

«Сейчас точечно нужно работать на трансферном рынке и не нужно грести всё подряд, как это, к сожалению, делает «Зенит». Точечно нужно усиливаться. Вот Салтыков будет хорошим трансфером. Но ещё центральную зону защиты нужно усилить, если Джикия перейдёт, то я буду очень рад. Он опытный футболист и усилит центр обороны. Сейчас ребята там неплохие играют, но у них опыта нет, очень часто допускают ошибки, и очень много голов «Локомотив» пропускает из центральной зоны», — сказал Наумов.

В начале января «железнодорожники» объявили о трансфере 19-летнего нападающего Никиты Салтыкова. Игрок проведёт остаток сезона в аренде в «Крыльях Советов», а летом присоединится к московскому клубу.