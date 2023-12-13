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Файзуллаев вызван в сборную Узбекистана в преддверии Кубка Азии

13 Декабря 2023 • 17:22 Комментировать
Узбекистан
...
Сирия
13.01 21:30

Молодой талант столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев получил вызов в национальную сборную своей страны – Узбекистана. Об этом рапортует пресс-служба «армейцев» Москвы.

Команде Узбекистана предстоит подготовка к Кубку Азии, который намечен на начало 2024 календарного года и пройдёт в Катаре с 12 января по 10 февраля. Соперниками команды Аббосбека на групповом этапе турнира будут сборные Сирии, Индии и Австралии.

20-летний правый вингер с момента перехода в ЦСКА из «Пахтакора» в минувшее трансферное окно умудрился отличиться уже двумя голами и девятью ассистами в рамках 18 официальных встреч.

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Сегодня, 13 Декабря
17:22
Файзуллаев вызван в сборную Узбекистана в преддверии Кубка Азии
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УЗБЕКИСТАН СИРИЯ
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