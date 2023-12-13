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Файзуллаев избежал серьёзной травмы в матче с «Краснодаром»

13 Декабря 2023 • 17:38 Комментировать
Узбекистан
...
Сирия
13.01 21:30

В одном из последних матчей первой части сезона РПЛ столичный ЦСКА гостил у «Краснодара» и проиграл – 0:1. Единственным голом в матче отметился Никита Кривцов.

Молодой вингер столичных «армейцев» Аббосбек Файзуллаев, как сообщает клубная пресс-служба, рисковал получить серьёзную травму, однако всё обошлось.

«Он получил неприятный ушиб. Но после возвращения в Москву ему сделали МРТ, процедура не выявила значимых проблем со здоровьем. Аббос получил необходимые рекомендации по восстановлению от медицинского штаба ПФК ЦСКА», - рассказали в клубе.

Напомним, ранее Файзуллаев был вызван в сборную Узбекистана. Команде в грядущем январе предстоит сыграть на Кубке Азии.

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Сегодня, 13 Декабря
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Файзуллаев вызван в сборную Узбекистана в преддверии Кубка Азии
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Сегодня, 13 Декабря
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