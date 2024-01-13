Файзуллаев остался в запасе сборной Узбекистана на игру с Сирией в Кубке Азии

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев остался в запасе сборной Узбекистана на матч первого тура группового этапа Кубка Азии против сборной Сирии, но с первых минут на поле появится игрок казанского «Рубина» Рустмам Ашурматов.

На турнире не принимает участие форвард «Ромы» Элдор Шомуродов из-за травмы.

Стартовый состав сборной Узбекистана: Юсупов, Алиджанов, Сайфиев, Ашурматов, Эшмурадов, Хусанов, Шукуров, Хамробеков, Машарипов, Урунов, Эркинов.

Свисток о начале поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.