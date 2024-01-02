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Голкипер ЦСКА поедет на Кубок Азии в составе сборной Сирии официально

02 Января 2024 • 18:00 Комментировать
Узбекистан
...
Сирия
13.01 20:30

Приятные новости для болельщиков столичного ЦСКА. 18-летний голкипер «армейцев» Максим Сарраф вызван в национальную сборную Сирии на грядущий Кубок Азии. Об этом вещает пресс-служба «красно-синих».

Сарраф является уроженцем Москвы и воспитанником академии ЦСКА, однако имеет сирийское гражданство.

Напомним, что Кубок Азии стартует уже совсем скоро: 12 января. Сборной Сирии на турнире в рамках группового этапа предстоит сыграть с командами Узбекистана (13 января), Австралии (18 января) и Индии (23 января). А дальше уже – как повезёт.

Сборная Сирии занимает 94-е место в рейтинге национальных сборных ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Сирии Кубок Азии Максим Сарраф ещё теги

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