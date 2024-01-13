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Кубок Азии по футболу

Первый удар в створ на 86-й минуте (спасибо Файзуллаеву), незасчитанный гол: Узбекистан и Сирия разошлись миром

13 Января 2024 • 22:24 Комментировать
Узбекистан
0:0
Сирия

Сборные Узбекистана и Сирии сошлись в рамках Кубка Азии по футболу. Матч группового этапа турнира состоялся 12 января на стадионе «Абдулла бин Халифа».

Протокол игры  
Узбекистан0:0Сирия
Юсупов УткирХусанов Абдукодир  54'Эшмурадов УмарАшурматов РустамАлиджанов Хожиакбар 46' (Насруллаев Шерзод ( 46') Сайфиев ФаррухХамробеков ОдилжонШукуров ОтабекЭркинов Хожимат 46' (Файзуллаев Аббосбек ( 46') Машарипов Джалолиддин 73' (Сергеев Игорь ( 73') Урунов Остон
Запасные: Диёр ХолматовАбдухаликов БобурТургунбаев АзизбекХамралиев МухаммадкодирАбдуллаев Абдулла IIЭргашев БотиралиНематов АбдувохидИскандеров ДжамшидБолтабаев Джамшид
Мадания АхмадУс Абдул РахманОусоу АйхамКрума ТаерАджан МоаядАль-Асвад Махмуд  31' 70' (Хрибин Омар ( 70') Элиас ХалильХэм ЭзекильРамадан АммарСаббаг Пабло 70' (Юссеф Фахд ( 70') Эсар Ибраим
Запасные: Аль-Хоули МуайядСарраф МаксимКердагли ХаледХамишех КамельДженьят АмроАльма ИбрагимАбрахам ЭльмарЯкуб АнтониоАль-Мидани ОмарАль-Дали Алаа
13 января. Стадион "Яссим Бин Хамад".

 

Субботний день на Кубке Азии по футболу закрывали сборные Узбекистана и Сирии. Группа у них была довольно сложная – в соперниках Австралия и Индия. Команда Сречко Катанеца размялась ничьей с грозным Ираном и по праву заглядывалась на плей-офф турнира. Выполнять эту задачу экс-игроки РПЛ Остон Урунов, игрок «Рубина» Ашурматов и компания начали с первых минут матча против Сирии. Игрок ЦСКА Аббос Файзуллаев же остался на скамейке запасных.

Правда, появился он уже после первого тайма – нужно было взбодрить игру. Сборные Узбекистана и Сирии уж слишком серьёзно отнеслись друг к другу. Минимум движения, минимум моментов, минимум опасности у чужих ворот. Неплохой удар с правого угла штрафной площади нанёс Эсар – голкипер сборной Узбекистана парировал ногой, хоть мяч и не летел в створ. Эркинов ответил выстрелом примерно с той же дистанции – вышло мимо цели.

Под занавес тайма высокий прессинг сирийцев сработал, на дуге штрафной площади накрыли как раз Ашурматова. Две передачи и удар Рамадана метров с 12 последовали моментально. Но мяч опять просвистел мимо ворот. С точностью вообще была тотальная катастрофа. Не помогли замены после перерыва, не помогли дальнейшие перестановки Сирии. К 86-й минуте матча ни одного (!) попадания в створ ворот на обе команды. Ужасающе дрожали ноги в решающий момент.

Правда, удивительным образом на 78-й минуте смог гол случиться: Ибраим Эсар замкнул прострел справа в быстрой атаке, вот только находился он в офсайде. Гол, естественно не засчитали. В остальное время Узбекистан играл активнее. Машарипов после длинного заброса скинул во фланг Шукурова, а тот опасно пробил в дальний угол. Но как вы уже понимаете, в створ ворот не попал. Примеривался и Аббос Файзуллаев, с правого полуфланга прибежавший в штрафную площадь. Из перспективной позиции бил игрок ЦСКА, но послал мяч выше ворот.

А первый удар в створ ворот состоялся на 86-й минуте. Это Аббосбек Файзуллаев обострил ситуацию, закрутив мяч в ближнюю «девятку». Ахмад Мадания парировал без особых проблем, но единица в протоколе появилась. Но только в графе «удары в створ», а после попытки Сергеева ещё и сменилась на двойку. На табло же так и остались закономерные нули. Вторая подряд безголевая ничья на Кубке Азии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Сирии

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