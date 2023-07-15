Вратарские долгожители: от Акинфеева до Буффона

Джанлуиджи Буффон – самый возрастной действующий голкипер на сегодняшний момент. Чемпион мира подумывает о завершении карьеры, но у него есть предложения из Саудовской Аравии, а также желание вывести «Парму» в Серию А. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых возрастных голкиперах в истории футбола.
Всё дело в здоровье
Возможно, Икер Касильяс смог бы отыграть ещё пару сезонов, но серьёзно встал вопрос со здоровьем. Чемпион мира 2010 и Европы (2008, 2012) перенёс инфаркт на тренировочной базе «Порту» в мае 2019 года. Касильяс сумел вернуться в игру, но уже через год после случившегося инцидента завершил карьеру.
52-летний Эдвин ван дер Сар недавно оказался на больничной койке. Виной тому кровоизлияние в мозг, но двукратный победитель Лиги чемпионов постепенно приходит в себя. Ван дер Сар словно вдохнул второе дыхание в свою карьеру в 2005 году, когда в возрасте 35 лет перешёл в «Манчестер Юнайтед». Голкипер сразу стал первым номером и оставался им неизменно на протяжении шести сезонов.
Тот факт, что за здоровьем нужно следить, подтверждает и Игорь Акинфеев. Известно, что «покоритель испанцев» очень щепетильно относится к своему здоровью. Игорю уже (или всего?) 37 лет, но он не собирается завершать карьеру. Вероятно, наш голкипер станет не только самым возрастным вратарём, но и сможет провести больше всех времени в одной команде.
Дорогу молодым
Петер Шмейхель выступал до 39 лет. После того, как датчанин ушёл из «Манчестер Юнайтед», он успел поиграть в «Спортинге», «Астон Вилле» и «Манчестер Сити». Любопытно, что Шмейхель является автором интересного рекорда. Он первый голкипер АПЛ, который забил гол. Случилось это во время его выступлений за «Астон Виллу». Отметим, что Шмейхель забивал и в Еврокубках. В матче против «Ротора» в сентябре 1995 года Петер сравнял счёт на 89-й минуте. Правда, это не позволило «Манчестер Юнайтед» пройти дальше. Сегодня дело Шмейхеля продолжает его сын Каспер, которому в ноябре исполнится 37 лет. Дотянет ли он до рекорда отца?
Мишель Прюдомм получил приз лучшего вратаря на чемпионате мира 1994 года. А через пять лет, в возрасте 40 лет, конкурировал в «Бенфике» с Сергеем Овчинниковым за место в воротах. В итоге «боссу» не удалось закрепиться в составе и пришлось перебраться в скромную «Алверку».
Лев Яшин провёл за московское «Динамо» 20 лет. Единственный голкипер – обладатель «Золотого мяча», олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года подвергался «гонениям» со стороны болельщиков и даже уходил в молодёжную команду, уже будучи опытным голкипером.
Итальянская страсть
Дино Дзофф к концу своей игровой карьеры выиграл всё что можно: звание чемпиона Италии, чемпиона мира-1982, чемпиона Европы-1968. Всего за 22-летнюю карьеру Дзофф провёл 642 матча на клубном уровне и ещё 112 матчей за национальную сборную. Любопытен тот факт, что итальянец пропускал за клуб 0,78 гола за игру, а в сборной Италии этот коэффициент равен 0,81.
Большим желанием играть отличается только Джанлуиджи Буффон. Свою карьеру будущий чемпион мира начал с провинциального чемпионата, а в возрасте 18 лет дебютировал в Кубке УЕФА за «Парму». Большая часть карьеры голкипера прошла в «Ювентусе», но в свои 45 «Джиджи» не собирается ни завершать карьеру, ни даже переезжать в Саудовскую Аравию.
Английский рекордсмен
Свой первый матч на профессиональном уровне Петер Шилтон провёл в возрасте 17 лет в 1966 году. В тот год Англия в первый и пока что последний раз стала чемпионом мира. «Лестер», «Сток Сити», «Ноттингем Форест», «Саутгемптон», «Дерби Каунти», «Плимут»… Шилтон за свою 31-летнюю игровую карьеру сменил 11 профессиональных клубов. По сути, после 43 лет Шилтон уже больше выступал в роли тренера вратарей, но факт остаётся фактом. Свой последний матч он сыграл в возрасте 47 лет за клуб третьего английского дивизионе «Лейтон Ориент». За свою карьеру Шилтон провёл 1005 матчей в трёх английских лигах. Похоже, что это достижение никому не удастся перебить.
|Игорь Акинфеев
|37
|Икер Касильяс
|37
|Оливер Кан
|38
|Петер Шмейхель
|39
|Эдвин ван дер Сар
|40
|Мишель Прюдомм
|40
|Лев Яшин
|40
|Дида
|41
|Дино Дзофф
|41
|Джанлуиджи Буффон
|45
|Питер Шилтон
|47
Константин Лицин
Бан пользователя