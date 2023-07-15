Вратарские долгожители: от Акинфеева до Буффона

Джанлуиджи Буффон – самый возрастной действующий голкипер на сегодняшний момент. Чемпион мира подумывает о завершении карьеры, но у него есть предложения из Саудовской Аравии, а также желание вывести «Парму» в Серию А. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых возрастных голкиперах в истории футбола.

Всё дело в здоровье

Возможно, Икер Касильяс смог бы отыграть ещё пару сезонов, но серьёзно встал вопрос со здоровьем. Чемпион мира 2010 и Европы (2008, 2012) перенёс инфаркт на тренировочной базе «Порту» в мае 2019 года. Касильяс сумел вернуться в игру, но уже через год после случившегося инцидента завершил карьеру.

52-летний Эдвин ван дер Сар недавно оказался на больничной койке. Виной тому кровоизлияние в мозг, но двукратный победитель Лиги чемпионов постепенно приходит в себя. Ван дер Сар словно вдохнул второе дыхание в свою карьеру в 2005 году, когда в возрасте 35 лет перешёл в «Манчестер Юнайтед». Голкипер сразу стал первым номером и оставался им неизменно на протяжении шести сезонов.

Тот факт, что за здоровьем нужно следить, подтверждает и Игорь Акинфеев. Известно, что «покоритель испанцев» очень щепетильно относится к своему здоровью. Игорю уже (или всего?) 37 лет, но он не собирается завершать карьеру. Вероятно, наш голкипер станет не только самым возрастным вратарём, но и сможет провести больше всех времени в одной команде.

Дорогу молодым

Петер Шмейхель выступал до 39 лет. После того, как датчанин ушёл из «Манчестер Юнайтед», он успел поиграть в «Спортинге», «Астон Вилле» и «Манчестер Сити». Любопытно, что Шмейхель является автором интересного рекорда. Он первый голкипер АПЛ, который забил гол. Случилось это во время его выступлений за «Астон Виллу». Отметим, что Шмейхель забивал и в Еврокубках. В матче против «Ротора» в сентябре 1995 года Петер сравнял счёт на 89-й минуте. Правда, это не позволило «Манчестер Юнайтед» пройти дальше. Сегодня дело Шмейхеля продолжает его сын Каспер, которому в ноябре исполнится 37 лет. Дотянет ли он до рекорда отца?

Мишель Прюдомм получил приз лучшего вратаря на чемпионате мира 1994 года. А через пять лет, в возрасте 40 лет, конкурировал в «Бенфике» с Сергеем Овчинниковым за место в воротах. В итоге «боссу» не удалось закрепиться в составе и пришлось перебраться в скромную «Алверку».

Лев Яшин провёл за московское «Динамо» 20 лет. Единственный голкипер – обладатель «Золотого мяча», олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года подвергался «гонениям» со стороны болельщиков и даже уходил в молодёжную команду, уже будучи опытным голкипером.

Итальянская страсть

Дино Дзофф к концу своей игровой карьеры выиграл всё что можно: звание чемпиона Италии, чемпиона мира-1982, чемпиона Европы-1968. Всего за 22-летнюю карьеру Дзофф провёл 642 матча на клубном уровне и ещё 112 матчей за национальную сборную. Любопытен тот факт, что итальянец пропускал за клуб 0,78 гола за игру, а в сборной Италии этот коэффициент равен 0,81.

Большим желанием играть отличается только Джанлуиджи Буффон. Свою карьеру будущий чемпион мира начал с провинциального чемпионата, а в возрасте 18 лет дебютировал в Кубке УЕФА за «Парму». Большая часть карьеры голкипера прошла в «Ювентусе», но в свои 45 «Джиджи» не собирается ни завершать карьеру, ни даже переезжать в Саудовскую Аравию.

Английский рекордсмен

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Свой первый матч на профессиональном уровне Петер Шилтон провёл в возрасте 17 лет в 1966 году. В тот год Англия в первый и пока что последний раз стала чемпионом мира. «Лестер», «Сток Сити», «Ноттингем Форест», «Саутгемптон», «Дерби Каунти», «Плимут»… Шилтон за свою 31-летнюю игровую карьеру сменил 11 профессиональных клубов. По сути, после 43 лет Шилтон уже больше выступал в роли тренера вратарей, но факт остаётся фактом. Свой последний матч он сыграл в возрасте 47 лет за клуб третьего английского дивизионе «Лейтон Ориент». За свою карьеру Шилтон провёл 1005 матчей в трёх английских лигах. Похоже, что это достижение никому не удастся перебить.

Вратарь Возраст, лет Игорь Акинфеев 37 Икер Касильяс 37 Оливер Кан 38 Петер Шмейхель 39 Эдвин ван дер Сар 40 Мишель Прюдомм 40 Лев Яшин 40 Дида 41 Дино Дзофф 41 Джанлуиджи Буффон 45 Питер Шилтон 47

Константин Лицин