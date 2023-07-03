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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон ответил на предложение из Саудовской Аравии

03 Июля 2023 • 07:52 Комментировать

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон не захотел переезжать в чемпионат Саудовской Аравии. Согласно данным журналистов La Gazzetta dello Sport, 45-летний вратарь подумывает о завершении карьеры, поэтому в его планы не входит возможных переезд на Ближний Восток.

Напомним, на днях появилась информация, что Буффону предложили двухлетний трудовой договор с годовым окладом в размере 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джанлуиджи провел 19 поединков за «Парму» во всех турнирах. Голкипер попустил 24 мяча, а в пяти встречах сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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