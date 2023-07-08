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​«Аякс» поделился новостями о состоянии ван дер Сара

08 Июля 2023 • 14:12 Комментировать (1)

Накануне стало известно о том, что Эдвин ван дер Сар оказался в больнице во время отдыха в Хорватии. У известного в прошлом вратаря выявили кровоизлияние в мозг. «Аякс» поделился новостями о состоянии ван дер Сара.

«Эдвин ван дер Сар пока остаётся в реанимации. Его состояние стабильное, но всё ещё волнующее», -  говорится в сообщении пресс-службы «Аякса».

Напомним, что в конце весны ван дер Сар объявил об уходе с должности генерального директора «Аякса». Прошлый чемпионат Нидерландов команда завершила только на третьей позиции и не попала в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эдвин Ван Дер Сар
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Комментарии (1)
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Гоблин Фред
08 Июля 2023 в 14:26
Лучший.Здоровья Тебе.
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