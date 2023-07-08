Накануне стало известно о том, что Эдвин ван дер Сар оказался в больнице во время отдыха в Хорватии. У известного в прошлом вратаря выявили кровоизлияние в мозг. «Аякс» поделился новостями о состоянии ван дер Сара.

«Эдвин ван дер Сар пока остаётся в реанимации. Его состояние стабильное, но всё ещё волнующее», - говорится в сообщении пресс-службы «Аякса».

Напомним, что в конце весны ван дер Сар объявил об уходе с должности генерального директора «Аякса». Прошлый чемпионат Нидерландов команда завершила только на третьей позиции и не попала в Лигу чемпионов.