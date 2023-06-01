Самые преданные футболисты: кто провёл больше всего сезонов в одном клубе

Вырастить воспитанника, который всю карьеру проведёт в собственном клубе, не так-то просто, порой, просто невозможно. Такие игроки появляются всё реже, уж слишком велико желание заработать под конец карьеры. Тем не менее они были, есть и, вероятно, будут. Одним из них является Паоло Мальдини, который входит в известную династию футболистов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, кто из футболистов провёл больше всего сезонов в одном клубе.

Мальдини

Паоло Мальдини вышел из футбольной семьи и является её продолжателем. Его сыновья также играют на высоком уровне. Свою первую игру Паоло сыграл в возрасте 16 лет и 208 дней. Матч против «Удинезе» стал единственным для защитника в сезоне-1984/85, но именно с него началась карьера легенды «россонери», который пришёл в «Милан» в десятилетнем возрасте и завершил свою карьеру почти в 41 год, сыграв 902 матча за родную команду во всех турнирах. Невероятное достижение! После ухода Мальдини из футбола «Милан» закрепил за ним третий номер и изъял из обращения. При этом осталось одно условие: если один из сыновей Паоло будет играть за «россонери», то он сможет взять №3.

Гиггз

Будущий тринадцатикратный чемпион Англии, безусловно, видел себя в профессиональном спорте. Его отец выступал за регбийный клуб «Кардифф». Но могла ли будущая легенда британского футбола представить, что в 17 лет окажется в «Манчестер Юнайтед» и пройдёт с «красными дьяволами» путь в 24 сезона?! Вряд ли. Если бы разносчик газет из Манчестера и по совместительству стюард стадиона «Олд Траффорд» Харольд Вуд не разглядел таланта в парне из Уэльса, то этого пути могло и не быть. Вероятно, что и в сборной карьера у Гиггза могла сложиться лучше, да и самой Англии он мог бы принести титулы, но не нашлось у Райана бабушек и дедушек из Туманного Альбиона. Зато какой статус он получил, играя за команду Уэльса! Перечислять все титулы Гиггза не имеет смысла, но отметим, что по завершении карьеры Райан пробовал себя в роли тренера в родном «Манчестер Юнайтед».

Птенцы Алекса Фергюсона

Райан Гигз построил свою карьеру под руководством одного из самых именитых наставников современности Алекса Фергюсона. Шотландец сумел сформировать невероятный коллектив, но что ещё важнее, он состоял из собственных воспитанников. Пол Скоулз и Гари Невилл провели в «Манчестер Юнайтед» по 19 сезонов каждый! Скоулз успел стать 11-кратным чемпионом Англии, Невилл – восьмикратным. Оба играли только в составе «красных дьяволов» и сборной Англии. Любопытно, что Пол Скоулз в мае 2011 года объявил о завершении карьеры, но через семь месяцев, в январе 2012-го, возобновил её и отыграл ещё полтора сезона.

Император Рима

Конечно, мы не могли обойти вниманием в этой статье Франческо Тотти. «Гладиатор» появился в системе «Ромы» в 13 лет. В возрасте 16 лет Тотти начал тренироваться с основным составом. 16 декабря 1993 года Франческо впервые вышел на поле в форме «Ромы» и с тех пор провёл за родной клуб 786 матчей, забив почти в половине из них (307 голов). 28 мая 2017 года 41-летний Тотти провёл последний матч за «Рому». 25 сезонов, как и Паоло Мальдини, Тотти дарил радость болельщикам «Ромы». «Капитан» даже не согласился на выгодное предложение мадридского «Реала», став живым воплощением преданности своему клубу/ Невероятный герой своей родной команды и национальной сборной!

Отечественные голкиперы

Наши голкиперы, Лев Яшин и Игорь Акинфеев, остались преданы своим родным «Динамо» и ЦСКА от начала и до конца. Нет смысла перечислять звания и титулы единственного голкипера – обладателя «Золотого мяча» и автора «Ноги Бога». Их много. Отметим, что оба вратаря переживали разные времена на протяжении своей славной карьеры, каждый получал весьма выгодные предложения от зарубежных клубов, но оба остались верными своим командам. Вероятно, 37-летний Игорь Акинфеев сможет достичь и превзойти достижения Тотти и Мальдини по количеству выступлений за свои клубы. Осталось не так много.

Франческо Тотти и Паоло Мальдини провели больше всего сезонов в одном клубе, по 25. Игроков, которые верны своим клубам, достаточно много. Их не соблазняет возможность получения баснословных гонораров и обеспечение безбедной жизни своим праправнукам. Они преданы своим клубам. И жаль, что сегодня такие игроки всё чаще остаются в стороне…

ФИО Клуб Сезонов Паоло Мальдини «Милан» 25 Франческо Тотти «Рома» 25 Райан Гиггз «Манчестер Юнайтед» 24 Лев Яшин «Динамо» Москва 21 Игорь Акинфеев ЦСКА 20 Поул Скоулз «Манчестер Юнайтед» 19 Гари Невилл «Манчестер Юнайтед» 19

Константин Лицин