Оздоев – второй игрок «Карагюмрюка» по проведённым минутам на поле

Сегодня Магомед Оздоев записал на свой счёт очередной полный матч в составе турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Его команда неудачно сыграла дома с «Антальяспором», уступив 0:1.

Как сообщает Opta, россиянин – второй игрок этого стамбульского клуба по количеству сыгранных минут в чемпионате Турции – у него в этом сезоне их набралось 2 309. Он уступает по этому показателю лишь защитнику Ибрагиму Дрешевичу, который сыграл 2 520 минут.

Помимо этого, на счету Оздоева пять забитых голов за команду Андреа Пирло. Он по-прежнему третий бомбардир команды, а по передачам под удар второй. Он сделал 30 таких передач, а Фабио Борини 33.

А по точным передачам в финальную треть поля россиянин опережает ближайшего преследователя почти на 100 передач (243 передачи у Оздоева, у Отабека Шукурова 155).

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