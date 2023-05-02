В «Фатих Карагюмрюк» высказались о возможном подписании российского игрока

Спортивный директор клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын, ответил на вопрос о возможном подписании ещё одного российского игрока. Напомним, на данный момент за турецкую команду выступает экс-хавбек «Зенита» Магомед Оздоев. Ранее стало известно, что в «Фатих Карагюмрюк» заинтересованы в приглашении полузащитника «сине-бело-голубых» Далера Кузяева.

«Давайте посмотрим, что будет. Конечно, все возможно. На данный момент мы сконцентрированы хорошо начать следующий сезон. Если будут подходящие кандидатуры, почему нет», — приводит слова Акына издание «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Кузяев не спешит продлевать контракт с «Зенитом», который истекает предстоящим летом. Футболист хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.

В турецком клубе подтвердили интерес к Кузяеву