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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци заявил, что в Италии никто не интересуется Кузяевым

02 Мая 2023 • 13:11 Комментировать
Ланс
...
Марсель
06.05 22:00

Футбольный менеджер Франко Камоцци высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в европейский клуб.

«Знаю об интересе к Кузяеву от «Фатих Карагюмрюк», слышал о «Марселе», но в Италии пока Далером никто не интересуется. Да, это универсальный игрок, но даже не знаю, в какой команде Серии А его можно увидеть», — цитирует Камоцци Sport24.

По мнению агента, турецкий и французский чемпионаты более подходящие варианты для Кузяева, чтобы заиграть в Европе.

Ранее спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» подтвердил заинтересованность в 30-летнем российском хавбеке.

В текущем сезоне Кузяев провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь ассистов. Напомним, соглашение футболиста с «Зенитом» истекает предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев Франко Камоцци Фатих Карагюмрюк
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