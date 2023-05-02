Камоцци заявил, что в Италии никто не интересуется Кузяевым

Футбольный менеджер Франко Камоцци высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в европейский клуб.

«Знаю об интересе к Кузяеву от «Фатих Карагюмрюк», слышал о «Марселе», но в Италии пока Далером никто не интересуется. Да, это универсальный игрок, но даже не знаю, в какой команде Серии А его можно увидеть», — цитирует Камоцци Sport24.

По мнению агента, турецкий и французский чемпионаты более подходящие варианты для Кузяева, чтобы заиграть в Европе.

Ранее спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» подтвердил заинтересованность в 30-летнем российском хавбеке.

В текущем сезоне Кузяев провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь ассистов. Напомним, соглашение футболиста с «Зенитом» истекает предстоящим летом.