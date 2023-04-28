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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент назвал причину высокой результативности Оздоева в Турции

28 Апреля 2023 • 15:48 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Антальяспор
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Через 23 ч. 31 мин.

Анзор Гаргаев, агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева рассказал о причинах высокой результативности 30-летнего россиянина в Турции.

По словам агента, сейчас Оздоев выступает на более атакующей позиции, нежели в своём предыдущем клубе «Зените». При этом Гаргаев подчеркнул, что если возникнет необходимость, Оздоев готов снова выполнять оборонительную роль.  

«У них же проходит тренировочный процесс, видно, что Магомед парень мастеровитый, может и отдать, и обыграть, и забить. И учитывая, что в их команде есть набор полузащитников оборонительного плана, тренер решил попробовать Магомеда на новой позиции, и он стал приносить пользу», — приводит слова Гаргаева Metaratings.

В текущем сезоне Оздоев провёл за «Фатих Карагюмрюк» 28 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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